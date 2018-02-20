Президент отметил, что закон не нарушает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса, которым Россия признается государством-агрессором.

Церемония подписания состоялась во время заседания военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны.

«Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права и незаконными.

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Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражение и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Как заявлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В МИД России назвали закон о деоккупации Донбасса «подготовкой новой войны». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон «перечеркивает» Минские договоренности.

В свою очередь Порошенко заявил, что закон о деоккупации Донбасса не противоречит Минским договоренностям, а реакция Москвы подтверждает его правильность.