Тука объяснил, какие документы "ЛДНР" Украина будет признавать по закону о деоккупации

По новому закону о реинтеграции Донбасса Украиной признаются два документа, которые предоставляются так называемой "властью" ОРДЛО, – это документы о фактах рождения и факты смерти.

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Об этом в эфире «5 канала» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Для меня самое неожиданно, что этим законом признали единственные документы, которые предоставляются так называемой "властью" ОРДЛО, – это документы о фактах рождения и фактах смерти, потому что мы полгода потратили времени для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного Креста разработать механизм, каким образом можно эти документы в законодательное поле Украины имплементировать. Потому что, к сожалению, очень небольшая часть родителей, дети которых рождаются на оккупированной территории, обращаются к единственному возможному на сегодняшний день пути – это признание факта рождения ребенка через судебные иски. И поэтому, честно говоря, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных, как граждан Украины", – отметил Тука.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются такими, что противоречат нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки замаскировать РФ войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии РФ.

В тот же день в МИД РФ назвали закон о деоккупации Донбасса «подготовкой к новой войне».