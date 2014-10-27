Под Мариуполем идет бой: силы АТО подбили танк боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Сегодня утром, в 8.15, на Мариупольском направлении начался обстрел позиций сил АТО на линии Павлополь - Гнутовое. Обстрел велся из минометов и танков. Наши военные успешно отбили атаку и подбили танк, который террористы сразу бросили на поле боя", - сказал Лысенко.

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Он отметил, что из установок «Град» боевики обстреляли взводные опорные пункты сил АТО вблизи села Никишино Донецкой области и села Миус Луганской области.

По словам Лысенко, за прошедшие сутки зафиксировано три случая применения беспилотников в районах активных операций и обстрелов террористов: неподалеку от Сартаны на юге Донецкой области и около Трехизбенки и Новоайдара Луганской области.