Украина точно будет в НАТО - министр обороны Эстонии

Министр призвал скептиков вспомнить историю приближение балтийских государств в НАТО.

Эстонский министр обороны Юри Луйк рассказал, как Украине стоит идти к членству в НАТО и выразил уверенность, что это когда-нибудь произойдет.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, передает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

"Я действительно верю, что Украина будет членом НАТО", - заявил он, отвечая на вопрос о евроатлантических перспективах Украины и Грузии.

"Конечно, я не могу предсказать, когда это произойдет, но я всегда говорил своим как украинским, так и грузинским коллегам: действуйте спокойно. Работайте над этим, и будьте готовы использовать любую возможность (для сближения с Альянсом), если она появляется", - пояснил политик.

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"Не было очевидным, что они войдут в НАТО. Более того, это предположение до определенного времени даже казалось абсурдным, даже на экспертных дискуссиях", - напомнил он.

"Вы помните, в свое время президенты Путин и Буш были чуть ли не друзьями. Но несмотря на это президент Буш проголосовал за то, чтобы государства Балтии вступили в НАТО. Вспомните, что сказал Путин: да, нам это не нравится, но мы точно не будем начинать войну из-за этого. Конечно, сейчас время другое, но я советую не терять надежду", - добавил он.