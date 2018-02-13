Столтенберг призвал Киев и Будапешт решить "языковой вопрос" для разблокировки комиссии Украина-НАТО

Генсек Альянса намерен на этой неделе встретиться с Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Киев и Будапешт решить конфликт вокруг закона об образовании с тем, чтобы проведение заседаний комиссии Украина - НАТО на уровне министров было разблокировано.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Столтенберг сказал в штаб-квартире НАТО накануне заседания министров обороны стран-членов Альянса, которое пройдет 14-15 февраля.

«Нам известны вызовы, связанные с законом об образовании, вокруг которого Венгрия и Украина имеют разногласия. Я говорил с премьер-министром Орбаном и президентом Порошенко. Я призвал найти решение проблемы как можно быстрее», - сказал генсек Альянса.

Столтенберг напомнил о рекомендациях Венецианской комиссии. «Я приветствую эти рекомендации и призываю Украину пристально посмотреть на эти рекомендации, которые предлагают выход из ситуации, существующей между Украиной и Венгрией», - сказал он.

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Генсек заверил, что НАТО продолжит работать с Украиной. «Украина - близкий партнер НАТО, мы продолжаем тесно работать, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, предоставляем практическую и политическую поддержку Украине», - подчеркнул Столтенберг.

Он также сообщил, что намерен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко на этой неделе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщал УНИАН, в последний раз заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны проходило в 2016 году.

7 февраля заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар по результатам поездки в Закарпатскую область заявил о согласовании с венгерской стороной путей урегулирования «языкового вопроса» в образовательных заведениях Закарпатья. «С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования «языкового вопроса», начале совместного пограничного контроля, развитии пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности», - написал Боднар.

В свою очередь в МИД Венгрии отрицали достижение с Украиной понимания о путях урегулирования языкового вопроса. Заместитель секретаря венгерского МИД Тамаш Менцер заявил, что с украинской стороной не достигались соглашения по закону об образовании, потому что "Украина еще не воплотила рекомендации Венецианской комиссии". По словам венгерского дипломата, "позиция венгерского правительства неизменная и твердая". Как сказал Менцер, Украина не может начать реализацию образовательного закона без согласования всех вопросов с национальными меньшинствами, в том числе с венграми на Закарпатье.

Новым законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. В то же время языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.