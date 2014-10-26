В ЦИК появились первые результаты электронных протоколов

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, поступили первые данные из 165-го избирательного округа в Тернопольской области.

Читайте такжеВ Раду проходят лишь семь партий, Гриценко и Тигипко за бортом - данные трех экзит-половВ соответствии с ними, “Народный фронт” набрал 37% голосов, «Блок Петра Порошенко» - 15%, “Свобода” - 12%, объединение “Самопомич” - 8,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 7%, “Батькивщина” - 6%, «Заступ» - 5,5%.

Отмечается, что всего подсчитано 200 голосов.