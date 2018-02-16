Год собаки: журналисты выяснили, о ком политики заботятся лучше - домашних любимцах или избирателях (видео)

Сюжет рассказывает, как живется собакам Сергея Таруты, Сергея Каплина и Ирины Сусловой, и как часто навещал своих собак Виктор Янукович.

Собаки живут беззаботной жизнью, особенно когда их хозяева - политики. Порой даже сложно понять, о ком заботятся лучше: о любимцах или собственных избирателях, отмечают журналисты программы "Секретные материалы".

Съемочная группа посетила Сергея Таруту, Сергея Каплина и Ирину Суслову. Узнайте из сюжета, как живется их любимцам, и как часто навещал своих собак Виктор Янукович.

Как сообщал УНИАН, недавно ролик с псом верхом на пони покорил сеть.