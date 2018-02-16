Год собаки: журналисты выяснили, о ком политики заботятся лучше - домашних любимцах или избирателях (видео)

13:39, 16 февраля 2018
Политика
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Собаки живут беззаботной жизнью, особенно когда их хозяева - политики / Кадр из видео 1+1

Съемочная группа посетила Сергея Таруту, Сергея Каплина и Ирину Суслову. Узнайте из сюжета, как живется их любимцам, и как часто навещал своих собак Виктор Янукович.

Как сообщал УНИАН, недавно ролик с псом верхом на пони покорил сеть.

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