Год собаки: журналисты выяснили, о ком политики заботятся лучше - домашних любимцах или избирателях (видео)
13:39, 16 февраля 2018Политика
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Сюжет рассказывает, как живется собакам Сергея Таруты, Сергея Каплина и Ирины Сусловой, и как часто навещал своих собак Виктор Янукович.
Собаки живут беззаботной жизнью, особенно когда их хозяева - политики / Кадр из видео 1+1
Собаки живут беззаботной жизнью, особенно когда их хозяева - политики. Порой даже сложно понять, о ком заботятся лучше: о любимцах или собственных избирателях, отмечают журналисты программы "Секретные материалы".
Съемочная группа посетила Сергея Таруту, Сергея Каплина и Ирину Суслову. Узнайте из сюжета, как живется их любимцам, и как часто навещал своих собак Виктор Янукович.
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