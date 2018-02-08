Ролик с оседлавшим пони псом покорил сеть

Видео с катающим пса пони, опубликованное американкой, посмотрели уже более 5,7 миллиона раз.

В сети набирает популярность ролик с пони, катающим пса. На видео маленькая лошадь бежит с корги на спине, за кадром слышен смех.

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"Сегодня мы вернулись на нашу дорогу и вот что увидели. Это не наша собака! Очевидно, что она и Крикет, чудесный одноглазый пони, стали лучшими друзьями. Украду эту собаку для нового циркового номера", - написала автор ролика Келли Шенкер, жительница американского города Боливар, штат Миссури, на своей странице в Facebook.

По ее словам, она не ожидала, что видео станет вирусным, а просто хотела поделиться им с друзьями.

Видео: facebook.com/callie.bledsoefoster

Как сообщал УНИАН, в сети набирает популярность ролик под названием «Это фиаско, братан», на котором собака, пытаясь перейти реку по бревну, свалилась в воду.