Ролик с оседлавшим пони псом покорил сеть

16:52, 08 февраля 2018
Курьёзы
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Собака покаталась на пони / Скриншот

В сети набирает популярность ролик с пони, катающим пса. На видео маленькая лошадь бежит с корги на спине, за кадром слышен смех. 

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"Сегодня мы вернулись на нашу дорогу и вот что увидели. Это не наша собака! Очевидно, что она и Крикет, чудесный одноглазый пони, стали лучшими друзьями. Украду эту собаку для нового циркового номера", - написала автор ролика Келли Шенкер, жительница американского города Боливар, штат Миссури, на своей странице в Facebook.

По ее словам, она не ожидала, что видео станет вирусным, а просто хотела поделиться им с друзьями. 

Видео: facebook.com/callie.bledsoefoster

Как сообщал УНИАН, в сети набирает популярность ролик под названием «Это фиаско, братан», на котором собака, пытаясь перейти реку по бревну, свалилась в воду

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Теги: #собака и пони#пес на спине пони#оседлавший пони пес