Украинцы активно голосуют на выборах в Верховную Раду (фото)
10:00, 26 октября 2014Политика
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Сегодня в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду.
Законом о выборах народных депутатов предусмотрено 5% проходной барьер. Народных депутатов избиратели будут выбирать по смешанной системе.
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225 народных депутатов избираются в общегосударственном многомандатном избирательном округе по спискам відполітичних партий, еще 225 должны избираться по мажоритарной системе в одномандатных округах.
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