Боевикам приказали внедрять "агентуру" среди украинских волонтеров и добровольцев - Тымчук

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

По его словам, находящийся в Донецке «штаб партизанской борьбы на оккупированных Украиной территориях», функционирующий в рамках террористической организации «ДНР», проводит организационный этап своей деятельности.

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В частности, вне контролируемой боевиками территории создаются тайники с оружием и взрывчаткой, идёт активная инфильтрация боевиков, создаются структуры информационно-психологического воздействия.

"Подпольная сеть тщательно законспирирована и охватывает не только территорию Донбасса. По каналам «ДНР» прошло предписание о внедрении «агентуры» в проукраинские организации, волонтёрское движение, добровольческие подразделения и органы местной власти на территории, контролируемой украинской властью", - пишет Тымчук.