Турчинов призвал жителей Востока и Юга защищать Украину от внешней агрессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы.

По его словам, ситуация в Восточных и Южных регионах достаточно сложная. «Сепаратистские настроения пробует навязывать агентура, что работает уже несколько месяцев в этих регионах, система дезинформации, которая очень сильно поставлена и, в частности, трансляциями российского телевидения в этих регионах», - отметил он. По его словам, происходят попытки подстрекать людей на выступления против собственной страны: «И действительно, в Харьковской, Донецкой, Луганской и Одесской областях были попытки даже захвата администраций, но новая власть смогла остановить эти негативные процессы и полностью восстановить контроль над ситуацией».

"Я обращаюсь к гражданам, которые проживают именно в этих регионах - восток, юг страны. Дорогие друзья, откройте свои души и сердца - вы украинцы. Среди провокаторов, которые вас подстрекают, многие граждане другого государства, многие люди, которые за свою ложь получают достаточно высокую зарплату», - считает он.

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«Вы граждане Украины, у нас одна страна, и мы должны вместе сделать ее мощной, большой, демократической, европейской. Мы должны вместе жить в нашем общем доме и все сделать для того, чтобы наши дети гордились тем, что они украинцы", - отметил Турчинов.