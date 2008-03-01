Тимошенко рассказала, как ее пытали и прессовали

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает с сегодняшнего дня регулярно обнародовать информацию о давлении, которое оказывается на правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«С 1 марта я буду сообщать о каждом шаге по давлению на правительство, и буду это давление четко дифференцировать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер-министр отказалась уточнить, кто или какие органы государственного управления оказывают давление на правительство. «Единство демократической коалиции – превыше всего. Это, кстати, моя искренняя уверенность», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство вынудили рассчитаться по долгам за поставки газа в прошлом году. «Правительство вынудили практически силой, давлением, шантажом рассчитаться по коррупционным моделям прошлого года - за октябрь, ноябрь, декабрь, когда БОЙКО и вся компания, связанная с «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго», вывела практически деньги и не рассчиталась за газ. Правительство, все ресурсы страны и бюджет поставили на служение покрытия этих коррупционных схем и коррупционных моделей», - сказала глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что правительство выступало против осуществления расчетов за природный газ по коррупционным схемам. «Я думаю, что вы видели, как каждый день правительство пытали и вынуждали бюджетными средствами платить за газ», - пояснила она.