Об этом в своем Фейсбуке заявил заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

"В Днепропетровске исчезла председатель люстрационного комитета, кандидат в депутаты Тамила Ульянова. Вышла к подъезду в тапочках и пропала.

Есть вероятность, что ее арестовала Генеральная прокуратура", -написал он.

Филатов отметил, что Ульянова "давно и безуспешно боролась с местным областным прокурором" и добавил, что в настоящее время милиция не знает, где она.

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Подтвердил информацию об исчезновении и Егор Соболев - председатель люстрационного комитета Украины.

"Исчезла Тамила Ульянова-самый активный борец за очищение власти в Днепре. По данным семьи, ее вызвали из дома неизвестные, представившись следственно-оперативной группой", - написал он в Фейсбуке и добавил, что уже связался с Генеральным прокурором Украины Виталием Яремой, который пообещал прояснить ситуацию.