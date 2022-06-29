Уже второй день подряд в Киеве фиксируют самые теплые ночи за время проведения наблюдений.

Температурные рекорды в Киеве продолжаются. В частности, вчера был повторно установлен рекорд 2016 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, минимальная температура воздуха 28 июня в столице не опустилась ниже +21,3°, что является повторением предыдущего рекордного значения 2016 года.

"Уже второй день подряд в Киеве фиксируют самые теплые ночи за время проведения наблюдений", - сообщили климатологи.

Напомним, 27 июня в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Тогда минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже +19,8°. Предыдущее рекордное значение было отмечено в 2017 году и равнялось +19,7°.

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