Столбики термометров максимально поднимутся до +28°.

В последний день июня в Киеве станет прохладнее. Возможен дождь с грозой.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +20°, а днем максимально поднимется до +28°. В течение дня будет небольшая облачность, возможен небольшой дождь с грозой.

Ветер будет преимущественно восточный, его скорость составит 1,6 - 2,6 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +18°, днем +34°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +19°, днем +33°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 30 июня ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°, гроза.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +35°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+36°, небольшая облачность.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +19°, днем +33°.

В Виннице завтра будет +16°...+30°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в четверг будет ночью +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+23°, небольшой дождь.

В Одессе 30 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°, гроза.

В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°, гроза.

В Запорожье температура ночью +20°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+25°, ясно и безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+28°, гроза.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +25°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +16°, днем +26°.

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