На юго-востоке Турции произошло землетрясение (видео)

18:37, 3 декабря 2020
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Эпицентр располагался в районе Куртулан провинции Сиирт.

Землетрясение произошло в провинции Сиирт \ фото Википедия
Землетрясение произошло в провинции Сиирт \ фото Википедия

В провинции Сиирт на юго-востоке Турции в четверг в 08.45 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5.

Чудом выжившая украинка рассказала о землетрясении в ТурцииЭпицентр землетрясения располагался в районе Куртулан, передает Анадолу. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что по состоянию на 10.20 по местному времени, информации о жертвах или разрушениях в результате утреннего землетрясения в провинции Сиирт не поступало.

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Автор: УНИАН

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Теги: землетрясениеТурция
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