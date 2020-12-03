На юго-востоке Турции произошло землетрясение (видео)

Эпицентр располагался в районе Куртулан провинции Сиирт.

Землетрясение произошло в провинции Сиирт \ фото Википедия

В провинции Сиирт на юго-востоке Турции в четверг в 08.45 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5.

Читайте также Чудом выжившая украинка рассказала о землетрясении в ТурцииЭпицентр землетрясения располагался в районе Куртулан, передает Анадолу. Очаг подземных толчков залегал на глубине 20 км.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что по состоянию на 10.20 по местному времени, информации о жертвах или разрушениях в результате утреннего землетрясения в провинции Сиирт не поступало.

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