Число жертв землетрясения в Турции превысило 90 человек

Из-под завалов извлечены 105 человек.

Число граждан, извлеченных раненными из-под завалов, достигло 105 \ DAILY SABAH

Число жертв землетрясения магнитудой 6,6 в турецком Измире в регионе Эгейского моря увеличилось до 91 человека.

Читайте также Чудом выжившая украинка рассказала о землетрясении в ТурцииОб этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Также сообщается, что в результате землетрясения, которое произошло 30 октября, пострадали свыше 960 человек.

Число граждан, извлеченных раненными из-под завалов, достигло 105.

Вслед за первым землетрясением у берегов Турции в Эгейском море были зафиксированы в целом 1 тыс. 120 более слабых подземных толчков, причем магнитуда 43 толчков превысила 4 балла.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о концентрации всех необходимых ресурсов государства для устранения последствий землетрясения.

Глава турецкого государства подчеркнул, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.

Землетрясение в Турции

30 октября в Эгейском море произошло сильное землетрясение. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле. В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения разрушены были дома, люди оказались под руинами.