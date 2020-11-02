Число жертв землетрясения в Турции превысило 90 человек
Из-под завалов извлечены 105 человек.
Число жертв землетрясения магнитудой 6,6 в турецком Измире в регионе Эгейского моря увеличилось до 91 человека.
Чудом выжившая украинка рассказала о землетрясении в ТурцииОб этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Также сообщается, что в результате землетрясения, которое произошло 30 октября, пострадали свыше 960 человек.
Число граждан, извлеченных раненными из-под завалов, достигло 105.
Вслед за первым землетрясением у берегов Турции в Эгейском море были зафиксированы в целом 1 тыс. 120 более слабых подземных толчков, причем магнитуда 43 толчков превысила 4 балла.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о концентрации всех необходимых ресурсов государства для устранения последствий землетрясения.
Глава турецкого государства подчеркнул, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.
Землетрясение в Турции
30 октября в Эгейском море произошло сильное землетрясение. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле. В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения разрушены были дома, люди оказались под руинами.
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