65 часов под завалами: в Турции спасли 3-летнню девочку, чудом выжившую после землетрясения (фото)
Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов Измира.
В Турции спасли 3-лехтнюю девочку, чудом выжившую после сокрушительного землетрясения. Она провела под завалами почти трое суток.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов Измира. Это произошло спустя 65 часов после начала землетрясения. Она - 106-й по счету человек, спасенный от последствий стихии.
Семья девочки, которую уже поместили в больницу, назвала случившееся чудом.
По последним данным, в результате землетрясения погибли уже 79 человек. Пострадали 963 человека, из них 743 выписали из больниц. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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Землетрясение в Турции: что известно
- 30 октября сильное землетрясение произошло в Эгейском море. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле. В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения разрушены некоторые дома, люди оказались под руинами.
- Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил, что украинские дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших в результате землетрясения в Турции.
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