65 часов под завалами: в Турции спасли 3-летнню девочку, чудом выжившую после землетрясения (фото)

Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов Измира.

Семья девочки назвала случившееся чудом / фото Анадолу

В Турции спасли 3-лехтнюю девочку, чудом выжившую после сокрушительного землетрясения. Она провела под завалами почти трое суток.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов Измира. Это произошло спустя 65 часов после начала землетрясения. Она - 106-й по счету человек, спасенный от последствий стихии.

фото Анадолу

Семья девочки, которую уже поместили в больницу, назвала случившееся чудом.

По последним данным, в результате землетрясения погибли уже 79 человек. Пострадали 963 человека, из них 743 выписали из больниц. Поисково-спасательные работы продолжаются.

фото Анадолу

Землетрясение в Турции: что известно