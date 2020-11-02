65 часов под завалами: в Турции спасли 3-летнню девочку, чудом выжившую после землетрясения (фото)

10:18, 2 ноября 2020
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Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов Измира.

Семья девочки назвала случившееся чудом / фото Анадолу
Семья девочки назвала случившееся чудом / фото Анадолу

В Турции спасли 3-лехтнюю девочку, чудом выжившую после сокрушительного землетрясения. Она провела под завалами почти трое суток.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Девочку по имени Элиф Перинчек сумели вытащить из-под завалов одного из жилых домов Измира. Это произошло спустя 65 часов после начала землетрясения. Она - 106-й по счету человек, спасенный от последствий стихии.

фото Анадолу
фото Анадолу

Семья девочки, которую уже поместили в больницу, назвала случившееся чудом.

По последним данным, в результате землетрясения погибли уже 79 человек. Пострадали 963 человека, из них 743 выписали из больниц. Поисково-спасательные работы продолжаются.

фото Анадолу
фото Анадолу

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Землетрясение в Турции: что известно

  • 30 октября сильное землетрясение произошло в Эгейском море. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле. В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения разрушены некоторые дома, люди оказались под руинами.
  • Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил, что украинские дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших в результате землетрясения в Турции.

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Автор: Денис Прядко

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Теги: землетрясениеТурция
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