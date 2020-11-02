Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло

Землетрясение произошло 30 октября.

Поисково-спасательные работы продолжаются / REUTERS

Число жертв мощного землетрясения в турецком Измире, по последним данным, составляет 76 человек.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Пострадали 940 человек - они изначально были доставлены в больницы, однако 722 уже выписаны оттуда. 218 сейчас продолжают лечение. Продолжаются поисково-спасательные работы в восьми разрушенных зданиях.

Землетрясение в Турции: что известно