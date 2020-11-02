Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло

02:18, 2 ноября 2020
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Землетрясение произошло 30 октября.

Поисково-спасательные работы продолжаются / REUTERS
Поисково-спасательные работы продолжаются / REUTERS

Число жертв мощного землетрясения в турецком Измире, по последним данным, составляет 76 человек.

Об этом сообщает "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Пострадали 940 человек - они изначально были доставлены в больницы, однако 722 уже выписаны оттуда. 218 сейчас продолжают лечение. Продолжаются поисково-спасательные работы в восьми разрушенных зданиях.

Землетрясение в Турции: что известно

  • 30 октября сильное землетрясение произошло в Эгейском море. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Подземные толчки ощутили на островах Греции и в Стамбуле. В прибрежной турецкой провинции Измир в результате землетрясения разрушены некоторые дома, люди оказались под руинами.
  • Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил, что украинские дипломаты выясняют, есть ли украинцы среди пострадавших.

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Автор: Юрий Годован

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Теги: землетрясениеТурция
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