Жара вернется во вторник, 26 июля, в западные области Украины. Местами температура поднимется до +35°.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"26 июля ожидается в течение дня +29...+32 градуса, самым жарким полюсом окажется Закарпатье, +32...+35 градусов", - предупредила синоптик.
По ее данным, жарко также будет завтра в Одесской и Николаевской областях, +29...+32 градуса. В большинстве же областей во вторник будет преобладать комфортная летняя температура воздуха +25...+29 градусов. Чуть посвежее будут Харьковщина и Сумщина, +22...+26 градусов.
По прогнозу синоптика, дожди с грозами пройдут 26 июля в восточной части Украины и на Полтавщине, а уже к вечеру придут также на Львовщину, Волынь, Ривненскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области и на Закарпатье.
"На неделе жара будет преобладать в южной части, что логично для этого сезона, на остальной территории Украины будет тепло или умеренно жарко", - спрогнозировала она.
Как сообщал Погода УНИАН, в последнюю неделю июля в Украине ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. В середине недели на юге и востоке воздух прогреется до +30°...+33°, однако к концу месяца жара спадет, а часть страны накроет пасмурная и дождливая погода.