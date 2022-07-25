По прогнозу синоптика Натальи Диденко, дожди с грозами пройдут 26 июля в восточной части Украины и на Полтавщине, а вечером осадки накроют западные области.

Жара вернется во вторник, 26 июля, в западные области Украины. Местами температура поднимется до +35°.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"26 июля ожидается в течение дня +29...+32 градуса, самым жарким полюсом окажется Закарпатье, +32...+35 градусов", - предупредила синоптик.

По ее данным, жарко также будет завтра в Одесской и Николаевской областях, +29...+32 градуса. В большинстве же областей во вторник будет преобладать комфортная летняя температура воздуха +25...+29 градусов. Чуть посвежее будут Харьковщина и Сумщина, +22...+26 градусов.

По прогнозу синоптика, дожди с грозами пройдут 26 июля в восточной части Украины и на Полтавщине, а уже к вечеру придут также на Львовщину, Волынь, Ривненскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области и на Закарпатье.

"На неделе жара будет преобладать в южной части, что логично для этого сезона, на остальной территории Украины будет тепло или умеренно жарко", - спрогнозировала она.

Как сообщал Погода УНИАН, в последнюю неделю июля в Украине ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. В середине недели на юге и востоке воздух прогреется до +30°...+33°, однако к концу месяца жара спадет, а часть страны накроет пасмурная и дождливая погода.

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