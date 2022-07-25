В последнюю неделю июля в Украине ожидаются дожди, местами с грозами, а жара периодически будет только на востоке и юге страны.

В последнюю неделю июля в Украине ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. В середине недели на юге и востоке воздух прогреется до +30°...+33°, однако к концу месяца жара спадет, а часть страны накроет пасмурная и дождливая погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, последняя неделя июля в Украине начнется с довольно пасмурно погоды, лишь на крайнем западе и востоке ожидается солнце. В полтавской и Сумской области пройдут ливни. В большинстве областей будет комфортная температура в пределах +24°...+28°, на северо-востоке, а также в Днепре ожидается +22°...+24° и лишь местами на юге и востоке воздух прогреется до +29°...+31°.

Во вторник, 26 июля, осадки, местами сильные и с грозами, затронут некоторые центральные, Луганскую, Донецкую и Запорожскую области, а также Крым. Теплее всего в этот день будет на западе страны, где воздух прогреется до +28°...+32°, а на севере Украины будет прохладнее всего, +23°...+26°.

В среду, 27 июля, сильные дожди ожидаются на западе Украины. Осадки принесут и похолодание, здесь температура снизится до комфортных +24°...+26°. Чуть теплее, до +28°, будет в северных областях, где также местами покапают небольшие дожди. Восток Украины также накроют небольшие дожди, здесь будет до +29°. В центральных областях ожидается от +26° до +31°, а на юге Украины будет жарче всего - до +28°...+32°.

В середине недели, 28 июля, в Украине станет чуть теплее. На северо-западе, северо-востоке и местами в центре покапают небольшие дожди с грозами. В большинстве центральных областей, а также на юге и востоке Украины температура поднимется до +30°...+33°. На остальной территории температура воздуха будет более комфортной.

В пятницу, 29 июля, в Украине ожидается самый жаркий день недели. В северных областях воздух прогреется до +25°...+28°, на западе будет +27°...+29°, в центральных областях воздух прогреется до +30°, а на юге и востоке столбики термометров покажут +30°...+34°.

В последние дни июля погода в Украине изменится: с запада начнут заходить дожди и похолодание. Так, 31 июля в большинстве западных областях температура снизится до +22°...+24°, будет пасмурно и дождливо. Чуть теплее, однако также пасмурно будет на севере Украины.

На Левобережье и в центральных областях ожидается сухая погода, однако жары уже не будет, лишь на юге столбики термометров покажут +30°...+32°, на остальной же территории ожидается от +25° до +29°.

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