Перед выходными в столице ожидается пасмурная и мокрая погода.

В пятницу, 17 июня, в Киеве будет пасмурная погода ожидается дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня воздух в столице максимально прогреется до +23°. Будет пасмурно, в первой половине дня возможны прояснения. Ожидается дождь.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Скорость ветра 1,3 - 2,2 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +18°, ливень.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, сильный дождь.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, ливень.

В Тернополе 17 июня ночью будет +14°, днем +19°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +18°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +20°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +14°...+24°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +20°, дождь.

В Виннице завтра будет +10°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +11°, днем +19°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+25°.

В Одессе 17 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +11°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°.

Вас также могут заинтересовать новости: