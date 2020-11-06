Вулкан Мерапи в Индонезии готовится к извержению (видео)

Местные власти советуют туристам не подниматься на гору.

Иллюстрация: извержение вулкана Мерапи / Фото REUTERS

Уровень опасности на индонезийском вулкане Мерапи был повышен до 3 (по шкале от 1 до 4) после значительного увеличения сейсмичности.

Об этом сообщает The Watchers.

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Вулканическая активность оставалась повышенной после мощного извержения 21 июня, когда вулкан выбросил пепел на высоту до 6 км над уровнем моря.

В предупреждающем бюллетене говорится, что пирокластические потоки (смесь газов, пепла и обломков пород, образующаяся при извержении) могут затронуть территорию примерно в 5 км от главного кратера.

Местные власти посоветовали туристам не подниматься на гору.

Последнее крупное извержение Мерапи в 2010 году унесло жизни 347 человек и вынудило 20 тысяч человек эвакуироваться.

Справка УНИАН. Мерапи - самый активный в Индонезии действующий вулкан, расположенный на острове Ява неподалеку от города Джокьякарта. Высота 2914 метров.

Название переводится как «гора огня». Мерапи является самым молодым в группе вулканов на юге Явы.

Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие — примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день. В 1006 году в результате извержения было уничтожено яванско-индийское царство Матарам. Одно из самых разрушительных извержений зафиксировано в 1673 году, когда было уничтожено несколько городов и множество деревень у подножия вулкана.