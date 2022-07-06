Сегодня, 6 июля, во многих областях Украины ожидается ухудшение погода. В частности, по данным синоптиков, будут грозы, значительные дожди, а кое-где град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем 6 июля в западных, большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине, кроме Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Закарпатской областей и в Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине сегодня
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, небольшой дождь.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.
В Тернополе 6 июля ночью будет +18°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+26°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.
В Виннице сегодня будет +14°...+30°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +32°.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, практически безоблачно.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.
В Одессе 6 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.
В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+31°, небольшая облачность.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, практически безоблачно.
В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +15°...+30°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.