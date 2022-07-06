По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидаются грозы, сильные дожди, шквалы и даже град.

Сегодня, 6 июля, во многих областях Украины ожидается ухудшение погода. В частности, по данным синоптиков, будут грозы, значительные дожди, а кое-где град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 6 июля в западных, большинстве северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине, кроме Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Закарпатской областей и в Крыма будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +22°, небольшой дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +23°, гроза.

В Тернополе 6 июля ночью будет +18°, днем +24°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, гроза.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +21°, дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+26°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь.

В Виннице сегодня будет +14°...+30°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Житомире в среду будет ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +32°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.

В Одессе 6 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне в среду ночью +20°, днем +34°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +19°...+31°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +33°, практически безоблачно.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +15°...+30°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

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