В городе и области сегодня будут греметь грозы.

Во Львове на 9 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, сегодня ожидаются грозы. Будет греметь и по территории Львовской области.

"9 июля днем местами грозы", - предупреждают синоптики. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз

9 июля на Львовщине местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Во время осадков видимость будет ухудшаться. Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с. Температура днем ожидается от +28° до +33°.

Атмосферное давление будет расти, а относительная влажность несколько уменьшится.

""Жара" - слово, которым стоит описать ближайшие дни", - говорят синоптики. Ночные температуры до +23°.

"Напоминаем, что если ночная температура не опускается ниже 20°тепла то, ночь считается тропической", - говорят синоптики.

Днем 9 июля на Львовщине будет +28°...+33° и +31°...+36° в последующие дни.

"Пик жары ожидается 12-14 июля, тогда есть вероятность 38° тепла по области", - предупреждают синоптики.

Кратковременные грозовые дожди прогнозируются локально 9 июля и 12-13 июля.

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