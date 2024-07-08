В городе и области сегодня ожидаются дожди, грозы и шквалы.

Во Львове и Львовской обалсти из-за непогоды на 8 июля объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 8 июля днем гроза, шквал 15 -20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Днем по всей территории Львовской области ожидаются грозы. Также местами пройдут значительные дожди, шквалы 15-20 м/с и град.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 8 июля

8 июля по Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди, местами осадки будут значительными. Также ожидаются грозы, а в отдельных районах град. Ветер будет западный с переходом на северный, 7-12 м/с. Днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура днем от +26° до +31°.

Во Львове сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем будет кратковременный дождь, гроза, град. Ветер западный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем шквал будет достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +27°...+29°.

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