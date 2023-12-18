Синоптики ввели І уровень опасности.

Во Львове и Львовской области объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные местного Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют на сегодня сильные порывы ветра и гололедицу на дорогах.

"По территории Львовской области и по городу Львову: 18 декабря будут сохраняться порывы западного ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода на Львовщине-прогноз на сегодня

По данным Львовского гидрометцентра, 18 декабря теплые атмосферные фронты будут способствовать росту температуры воздуха по области.

Будет облачно с прояснениями, но без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 9-14 м/с, сохранятся порывы 15-20 м/с. Днем столбики термометров покажут 3-8° тепла.

Атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха существенно не изменится.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

Неделя в Украине начнется с потепления. По данным Погода УНИАН, теплее всего будет на юге, +5°...+9°, и на западе Украины, где воздух прогреется до +5°...+8°. В северных областях столбики термометров покажут +2°...+7°, в центральной части будет +4°...+6° и только на востоке сегодня будет не выше +3°.

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