На погоду в городе сегодня будет влиять котловина от циклона над Данией.

На сегодня, 11 декабря, во Львове и Львовской области объявлен І уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня днем ожидается налипание мокрого снега, гололед и на дорогах гололедица.

Погода во Львове и области-прогноз на 11 декабря

По данным синоптиков, сегодня днем погоду на Львовщине будет определять передняя часть котловины от циклона над Данией.

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Во Львовской области будет облачно. Ожидается мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла.

Во Львове столбики термометров покажут 1-3° тепла. Также будет облачно. Днем пройдет мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, его скорость составит 9-14 м/с.

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости в осадках. По их данным, атмосферное давление будет слабо падать, а вот относительная влажность воздуха существенно не изменится.

На сегодня в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности.

В частности, синоптики Укргидрометцентра предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах в восточных и центральных областях.

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