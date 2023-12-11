На сегодня, 11 декабря, во Львове и Львовской области объявлен І уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского гидрометцентра.
По данным синоптиков, сегодня днем ожидается налипание мокрого снега, гололед и на дорогах гололедица.
Погода во Львове и области-прогноз на 11 декабря
По данным синоптиков, сегодня днем погоду на Львовщине будет определять передняя часть котловины от циклона над Данией.
Во Львовской области будет облачно. Ожидается мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла.
Во Львове столбики термометров покажут 1-3° тепла. Также будет облачно. Днем пройдет мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, его скорость составит 9-14 м/с.
Синоптики предупреждают об ухудшении видимости в осадках. По их данным, атмосферное давление будет слабо падать, а вот относительная влажность воздуха существенно не изменится.
Штормовое предупреждение по Украине
На сегодня в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности.
В частности, синоптики Укргидрометцентра предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах в восточных и центральных областях.