Температура в большинстве областей поднимется до +14°...+18°.

В воскресенье, 5 ноября, в Украине ожидается небольшая облачность. Дожди разной интенсивности продолжатся, а температура в большинстве областей останется без изменений, лишь на севере станет немного теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе сегодня будут дожди, а столбики термометров не поднимутся выше +13°...+14°.

На севере Украины ожидается сухая погода с небольшой облачность, лишь в Сумской области вероятны легкие дожди. Температура при этом повысится до +14°...+16°.

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Жителей востока страны также ждет небольшая облачность преимущественно сухая погода. Только в Харьковской области ожидаются осадки.

В центральной части Украины самая прохладная погода будет в Винницкой области, +15°, а теплее всего будет в районе Кривого Рога, где воздух прогреется до +19°. В Днепропетровской и Полтавской областях ожидаются небольшие дожди.

На юге по-прежнему будет теплее всего, однако сегодня тут температура снизится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Столбики термометров покажут +18°...+20°. В Запорожской области и в Крыму вероятны небольшие дожди.

Приметы погоды 5 ноября

Если в этот день пойдет град или снежная крупа, то 22 ноября наступит настоящая зима.

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