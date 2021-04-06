Но пик цветения при такой холодной погоде ожидается в конце месяца.

Сегодня, 6 апреля, с самого утра Ужгород засыпает мокрым снегом.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

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Также в центре города заметили сакуру, которая начинает цвести. По прогнозам местных гидов, пик цветения ожидается в 20-х числа апреля.

Снег во Львове

Сегодня, 6 апреля, температура во Львове упала до -1° и в городе начался снегопад.

Снег тает на проезжей части, но при этом остается лежать на открытой земле и крышах зданий.

Согласно данным Погода УНИАН, сегодня во Львове ночью температура опустится до -5°, днем не поднимется выше +3°.

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Автор: Елена Пилипчак