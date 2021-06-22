В ближайшие дни снижения температуры не стоит ожидать.

В Украине в ближайшие дни будет держаться жара до +36 градусов, однако в ближайшие выходные она уменьшится.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ослабление жары ожидаем в субботу и воскресенье", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, именно в эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух.

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Погода в Украине до конца недели

По данным Укргидрометцентра, в Украине до конца недели ожидается очень жаркая погода обусловлена антициклоном.

В последние дни на большую часть территории Украины распространил свое влияние антициклон ZOE. При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели.

Кратковременные локальные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо.

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Автор: Екатерина Лиманская