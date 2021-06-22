Дневные максимумы в большинстве областей будут достигать + 31°...+36°.

В Украине до конца недели ожидается очень жаркая погода, обусловленная антициклоном.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В последние дни на большую часть территории Украины распространил свое влияние антициклон ZOE. При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели", - пояснили синоптики.

По их данным, кратковременные локальные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни в южных областях и Карпатах, на остальной же территории страны будет сухо.

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Температура на этой неделе будет высокой. По данным Укргидрометцентра, дневные максимумы в большинстве областей будут достигать + 31°...+36°.

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Автор: Екатерина Лиманская