По словам синоптика Натальи Диденко, 14 июля в Украине потеплеет.

В четверг, 14 июля, в Украине потеплеет. Местами температура поднимется до +30 градусов. Осадков тоже станет меньше.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Летняя погода начнет восстанавливаться против сегодняшней, почти осенней. По крайней мере, в северных и западных областях", - рассказала синоптик.

Так, по ее прогнозу, температура воздуха 14 июля в большинстве областей составит вполне комфортные +22...+28 градусов. Более прохладный воздух задержится в Сумской, Харьковской, Полтавской, части Черниговской и Луганской областей - там будет +19...+22 градуса.

"А вот на Закарпатье и в Одесской области предполагается жара, до +30 градусов", - говорит синоптик.

По ее данным, дождевой циклон завтра отступит, осадки будут прекращаться, в Украине будет преобладать сухая погода, появится солнышко.

"Только северные области и северо-восточную часть Украины еще заденет мокрым хвостом атмосферный фронт циклона - там вероятны периодические дожди, грозы", - предупредила синоптик.

Напомним, на сегодня, 13 июля во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

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