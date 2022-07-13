В четверг, 14 июля, в Украине потеплеет. Местами температура поднимется до +30 градусов. Осадков тоже станет меньше.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Летняя погода начнет восстанавливаться против сегодняшней, почти осенней. По крайней мере, в северных и западных областях", - рассказала синоптик.
Так, по ее прогнозу, температура воздуха 14 июля в большинстве областей составит вполне комфортные +22...+28 градусов. Более прохладный воздух задержится в Сумской, Харьковской, Полтавской, части Черниговской и Луганской областей - там будет +19...+22 градуса.
"А вот на Закарпатье и в Одесской области предполагается жара, до +30 градусов", - говорит синоптик.
По ее данным, дождевой циклон завтра отступит, осадки будут прекращаться, в Украине будет преобладать сухая погода, появится солнышко.
"Только северные области и северо-восточную часть Украины еще заденет мокрым хвостом атмосферный фронт циклона - там вероятны периодические дожди, грозы", - предупредила синоптик.
Напомним, на сегодня, 13 июля во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.