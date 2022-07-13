По данным Укргидрометцентра, во многих областях ожидается сильный ветер.

На сегодня, 13 июля, во многих областях Украины объявлено штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, ожидается сильный ветер. Ухудшение погоды начнется уже в ближайший час.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 13 июля в западных, северных и большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +16°, ливень.

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +11°, днем +19°, дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, сильный дождь.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 13 июля ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +14°...+26°, небольшая облачность.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, дождь.

В Виннице будет +13°...+18°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, ливень.

В Одессе 13 июля - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +26°, практически безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +12°...+21°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +14°...+24°, легкий дождь.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.

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