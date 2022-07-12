В среду, 13 июля, в большинстве областей Украину ожидается довольно прохладная погода. Местами столбики термометров днем покажут +15°...+18°. Тепло от +25° до +29° будет лишь на востоке и юге страны. Осадки продолжатся. Дожди, местами сильные ожидаются везде, кроме восточных, а также некоторых центральных и южных областей.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +16°, ливень.
- Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +11°, днем +19°, дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, сильный дождь.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Тернополе 13 июля ночью будет +13°, днем +19°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +17°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +18°, дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +14°...+26°, небольшая облачность.
- В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью +15°, днем +19°, дождь.
- В Виннице завтра будет +13°...+18°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +21°, ливень.
- В Кропивницком завтра температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°, ливень.
- В Одессе 13 июля - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +28°.
- В Херсоне в среду ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +16°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +12°...+21°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +14°...+24°, легкий дождь.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +26°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
Народные приметы на 13 июля
13 июля - Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.