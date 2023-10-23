Ветер может достигать штормовых значений, отметила специалист.

В среду, 25 октября, в Украине прибавится дождей и на севере снизится температура воздуха. При этом ветер может достигать штормовых значений, прогнозирует известная синоптик Наталка Диденко.

"Изменение погоды, связанное с визитом циклона и атмосферных фронтов, может влиять на самочувствие, провоцировать головные боли и сосудистые обострения. Поберегите себя и позаботьтесь о близких", - отметила она.

По прогнозу Диденко, в дальнейшем по неделе погода будет влажной, но не критично холодно: днем ожидается около +10….+14 градусов. При этом в южной части Украины будет традиционно теплее.

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Погода в Украине 24 октября

Напомним, по прогнозу Диденко, 24 октября в Украине ожидается умеренно теплая погода.

Будет преобладать сухая погода, не без утренних туманов, конечно, отметила она.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17, на юге +16…+22, на северо-востоке +10…+13 градусов, уверена синоптик.

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