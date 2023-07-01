Благодаря дождям на западе и севере будет немного свежее.

В Украине в начале июля ожидается существенное повышение температуры воздух. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

"В связи с поступлением на нашу территорию жаркой воздушной массы субтропического происхождения, в выходные ожидается интенсивное повышение температурного фона", - пояснил специалист.

По его данным, особенно жарко будет в центральных и южных областях.

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"Столбики термометров достигнут отметки +30 °С, а местам на крайнем юге не исключены +35 °С", - прогнозирует Кибальчич.

Преимущественно в западных областях, а также местами на севере страны ожидаются дожди, благодаря которым температура в указанных регионах окажется немного ниже и будет соответствовать климатической норме.

Погода 1 июля

Сегодня. по прогнозу синоптика, в западных областях днем ожидаются кратковременные дожди и грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха составит +20. ..+25 °С.

В северной половине страны днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. Днем температура будет в пределах +25 ... +30 °С.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха составит +26...+31 °С.

На юге Украины также будет без осадков, а столбики термометров достигнут +28...+33 °С.

В восточных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а температура +23...+28 °С.

Погода 2 июля

"В западных областях ночью пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Днем умеренные, кое-где значительные дожди. В отдельных пунктах возможен град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с", - прогнозирует Игорь Кибальчич. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +12...+17 °С, днем +22 ... +27 °С.

На севере Украины ночью будет без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13. ..+18 °С, днем воздух прогреется до +26...+31 °С.

В центральных областях Украины ожидается погода без осадков, лишь во второй половине дня в Черкасской области возможны грозовые дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.

"В южной половине страны ожидается жаркая и сухая погода", - говорит синоптик. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °С, а днем столбики термометров покажут адские +29...+34 °С.

В восточных областях ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +26...+31 °С.

Погода в июле - прогноз

Укргидрометцентр прогнозирует, что июль 2023 в Украине будет жарче, чем обычно. Средняя месячная температура ожидается 1-2° выше нормы.

В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях количество осадков будет в пределах нормы, а в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму дождей выпадет больше нормы.

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