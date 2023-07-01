Во многих областях пройдут дожди.

Июль в Украине начнется с повышения температуры. Сегодня столбики термометров поползут вверх по всей стране - самая высокая температура традиционно будет на юге. На западе, востоке, а также местами на севере и юге пройдут дожди, однако на температуру они серьезно не повлияют. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины тепло распределится неравномерно. Свежее всего будет в Волынской, Ривненской и Львовской областях, где ожидается не выше +22°...+23°. Чуть теплее будет в Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, +25°...+26°. А в Черновицкой и Закарпатской воздух прогреется до +28°. Местами пройдут дожди, кое-где осадки будут интенсивными.

На севере Украины столбики термометров покажут +25°...+27°. Местами покапают небольшие дожди.

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Жителей востока нашей страны ждет комфортная температура около +25°. Ожидается небольшая облачность и небольшие дожди.

В центральной части Украины будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. Осадки вероятны лишь в Винницкой области и в районе Днепра. Воздух тут прогреется до +25°...+29°.

На юге традиционно будет жарче всего. Тут местами покапают небольшие дожди, однако температура все равно поднимется до +27°...+30°, лишь в Крыму будет чуть комфортнее - около +25°.

Приметы погоды 1 июля

1 июля - Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

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