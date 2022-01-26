В ближайшие дни столбики термометров в Украине поползут вверх.

В Украину после периода сильных морозов идет потепление. Местами температура поднимется до +4°. При этом в большинстве областей ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Такая погода подержится в Украине до конца января.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, морозы до -10°...-12° все еще ожидаются завтра, 27 января, в большинстве областей на Левобережье Украины. Однако с пятницы, 28 января, погода начнет меняться. Столбики термометров поползут вверх и повышение температуры будет ощутимо во всех регионах Украины.

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28 января днем по всей стране будет небольшой "плюс", а на юге и юго-западе столбики термометров поднимутся до +3°...+4°. Ночные морозы до -12°...-14° ожидаются лишь на крайнем востоке страны. В большинстве областей пройдут осадки в виде мокрого снега.

29 января сильных морозов уже не будет даже ночью. В темное время суток по всей стране ожидается от -5° до -1°, а днем столбики термометров повсеместно покажут -1°...+2°. В этот день сухо будет лишь в отдельных областях на юге Украины. На остальной же территории ожидается снег или мокрый снег, в зависимости от температуры.

В воскресенье, 30 января, ночные морозы слегка усилятся, будет до -5°. Днем же морозов не ожидается, температура будет от 0° до +4°.

Завершится январь едва заметным похолоданием. Ночью температура так и останется на уровне -5°...-1°, а вот днем по всей стране термометры покажут -3°...+2°. Теплее всего традиционно будет на юге. Снег 31 января ожидается везде, кроме Ивано-Франковской, Черновицкой областей, а также отдельных областей на юге страны.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, во второй половине текущей недели в Украине ожидается потепление.

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