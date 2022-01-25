Смены погоды стоит ждать во второй половине текущей недели.

Во второй половине текущей недели в Украине ожидается потепление.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

"Рабочая неделя отметится в Украине контрастами температуры воздуха, существенными колебаниями атмосферного давления и изменением состояния осадков, их фазой", - отметила она.

По данным синоптика, первая половина недели в большинстве областей ожидается морозной. Снег в течение недели будет выпадать периодически, хотя и с прояснениями.

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"Потепление во всей Украине более возможно во второй половине недели, в течение 27-30 января температура воздуха будет постепенно повышаться до небольших "минусов" и даже оттепели и незначительных "плюсов"", - рассказала она.

Наталья Диденко отметила, что неделя в Украине будет преимущественно влажной и со значительными колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха.

"Дольше всего мороз продержится в восточных областях", - резюмировала синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Птухи, до конца недели в Украине будет типичная зимняя погода. Ожидаются умеренные морозы, не сильный ветер и периодическое выпадение снега.

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