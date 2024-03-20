В ближайшие дни в Украине станет теплее, однако уже в конце недели в ряде областей температура снова снизится.

В ближайшие дни в Украине постепенно будет теплеть. В конце недели столбики термометров уже будут показывать весенние +12...+17 градусов. Однако такая погода будет не всюду. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует похолодание 24 марта в ряде областей. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"В воскресенье похолодает на западе Украины", - сообщила эксперт по погоде.

В ближайшие же дни в Украину вернется весенняя погода. 21 марта, по данным синоптика, температура воздуха ожидается в течение дня в пределах +8...+12 градусов, 22 марта будет +10...+14 градусов, а 23 и 24 марта воздух будет прогреваться до +12...+17 градусов.

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"В четверг осадки еще останутся в центральной части Украины и на юге, на остальной территории будет преобладать сухая погода", - рассказала Наталья Диденко.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве 21 марта, по данным Наталки Диденко, осадков не ожидается, а максимальная температура воздуха составит +8...+10 градусов.

"В столице на выходных, 23 и 24 марта предполагается прекрасная весенняя погода - будет сухо, много солнца и +14...+16 градусов", - порадовала она.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 20 марта Киевщина еще будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому временами будет дождливо. Однако уже завтра распространит свое влияние поле повышенного давления, осадки прекратятся, а температура повысится до настоящих весенних значений.

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