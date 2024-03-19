Погода в столице улучшится уже на этой неделе.

Несмотря на дождливое и прохладное начало недели, в Киеве ожидается тенденция к улучшению погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, до среды, 20 марта, Киевщина будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, временами будет идти дождь, ночью местами с мокрым снегом.

"Однако с четверга распространит свое влияние поле повышенного давления, осадки прекратятся и температурные показатели постепенно повысятся до настоящих весенних значений", - сообщают синоптики.

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По прогнозу, 21-22 марта температура в столице днем повысится до +9°...+10°, а 23 марта воздух уже прогреется до +13°.

Погода в Киеве и области

19 марта на Киевщине ожидается облачная погода. В течение дня будет идти дождь, ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем по области составит +4°...+9°, а в самом Киеве столбики термометров покажут +5°...+7°.

Также по Киевской области до 21 марта объявлен желтый уровень опасности из-за возможных затоплений. Как сообщает Укргидрометцентр, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища и в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в Киеве и Бориспольском районе уровни воды будут удерживаться выше отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий.

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