На этой неделе в Украину будут поступать дополнительные порции тепла.

В ближайшие дни в Украине еще сильнее потеплеет. Местами столбики термометров покажут +10°...+14°.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает "Обозреватель".

По ее словам, на этой неделе в Украину будут поступать дополнительные порции тепла.

"Со среды, 16 февраля, мы будем ощущать это больше, чем сейчас. Исчезнут ночные "минусы", которые были на выходных и в начале недели", - рассказала синоптик.

По ее данным, в среду, 16 февраля, в западных областях ночью будет около 0 градусов. Дневной максимум будет составлять +3… +8 градусов. В четверг, 17 февраля, в большинстве областей, кроме южных, временами возможны осадки, преимущественно в виде дождя, а в Карпатах – дождь и мокрый снег. Ночью в четверг будет 0… +5 тепла, днем +4… +9, на юге даже до +10… +14 градусов.

По словам синоптика, в четверг возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

"В дальнейшем есть тенденция к тому, что тепло будет сохраняться. В некоторые дни будет прохладнее, в некоторые теплее, но в целом ночные морозы в большинстве областей отступают. Преобладают положительные значения температуры, хотя на северо-востоке в определенные ночи температура может опускаться до 0 градусов",- рассказала синоптик.

На юге днем воздух будет прогреваться до +9 градусов, кое-где до +14 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталь Диденко, во второй половине текущей недели запахнет настоящей весной. Однако с потеплением придут осадки и усилится ветер.

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