Скорость ветра будет достигать 25-30 м/с.

В Украине сегодня но завтра ожидается очень сильный ветер. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Вечером 21 декабря и в течение суток 22 декабря в западных областях порывы ветра 17-22 м/с, во Львовской и Ивано-Франковской областях 25 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки", - говорится в предупреждении.

Также синоптики сообщили, что на высокогорье Карпат ожидается сильный снег, метели, а порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

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Из-за непогоды объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Справка УНИАН. II уровень опасности объявляется, когда погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Погода в Украине - прогноз на 22 декабря

В пятницу, по данным синоптиков, в Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидается снег, местами - с дождем, местами гололед.

Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 20-25 м/с и метель.

Температура ночью составит от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и юго-востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла. В Карпатах ночью столбики термометров покажут 3-8° мороза, а днем 0-5° мороза.

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