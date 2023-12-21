В Украине пройдут дожди со снегом и мокрым снегом, а также похолодает.

В пятницу, 22 декабря, погода в Украине заметно изменится: пройдут дожди с мокрым снегом, похолодает и усилится ветер. В большинстве областей столбики термометров покажут +2°...+4°, на юге и востоке, а также на Прикарпатье температура будет от +5° до +8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°, дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +3°, снег.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°.

В Тернополе 22 декабря ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +6°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Виннице завтра автра будет 0°...+4°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью 0° днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+4°, дождь.

В Одессе 22 декабря - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +7°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, дождь,

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +7°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +5°...+8°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +8°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +8°, дождь.

Приметы погоды 22 декабря

В этот день смотрели, сколько навалило снега. Если до самого забора, то лето будет плохое, а если остался хоть небольшой промежуток, то быть урожаю. Если в этот день идет дождь, то вся весна будет дождливой, а тихий и безветренный день сулит хороший урожай фруктов.

Вас также могут заинтересовать новости: