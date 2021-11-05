Полярное сияние наблюдали на Волыни.

В Украине зафиксировали полярное сияние. Его даже успел сфотографировать метеоаматор Андрей Гаврилюк.

Об этом сообщает meteoprog.ua

Как сообщается, полярное сияние наблюдалось в ночь на 4 ноября около полуночи в городе Киверцы Волынской области.

"Наблюдал северное сияние сегодня ночью на 50 широте в Киверцах, Волынская область в 00:10 по местному времени!.. Фотографически наблюдалось минут 10-15 как красное свечение в северной части неба, затем накрыла слоистая облачность и туман", - приводит слова очевидца издание.

Напомним, ранее в Канаде зафиксировали невероятно красивое полярное сияние: небо над провинцией Альберта сменило цвет на ярко-зеленый.

Как сообщалось, до Земли дошел вспышка на Солнце, что вызвало сильную геомагнитную бурю и усилило эффект северного сияния.

Поскольку вспышки на Солнце есть по сути мощными выбросами радиации, доходя до атмосферы Земли, они усиливают северное сияние.

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Автор: Екатерина Лиманская