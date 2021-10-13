Кроме жителей Канады, необычное явление наблюдали в США и Великобритании.

В Канаде зафиксировали невероятно красивое полярное сияние: небо над провинцией Альберта изменило цвет на ярко-зеленый.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Необычное явление успели заснять очевидцы.

Отмечается, что кроме жителей Канады, восхитительные огни сияния наблюдали в США и Великобритании.

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Автор: Катерина Шварц