Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 километров.

На Черниговщине 7 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины, осуществляющей контроль за сейсмологической ситуацией.

Согласно информации, эпицентр землетрясения был в Корюковском районе Черниговской области, на север от пгт Холмы на глубине 10 км. Землетрясение зафиксировано в 16:45.

"По классификации землетрясений оно относится к еле ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - уточнили в Главном центре специального контроля.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Перу всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,5. В результате стихии повреждены здания, а дороги оказались заблокированы обломками.

А в начале ноября землетрясение зафиксировали на Ивано-Франковщине.

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Автор: Ирина Синельник