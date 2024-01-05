Первые листочки появились еще в конце 2023 года.

Настоящее новогоднее чудо произошло в украинской Бессарабии - там посреди зимы начали цвести уникальные растения из Красной книги. Об этом сообщает Национальный природный парк "Тузловские лиманы".

Как сообщается, команда парка впервые обнаружила удивительное природное явление для этого времени года - цветение безвременника анкарского, уникального растения из Красной книги Украины. Местные жители называют его брандушкой.

"Удивительное явление природы - когда на дворе новый военный год, это чудо уже "объявило начало весн "увидев мир в бассейне реки Кагильник недалеко от г. Татарбунары", - говорится в сообщении.

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По словам ученых, это растение считается самым ранним эфемероидом среди первоцветов. Ранее в этих краях его регистрировали в феврале. А в этот зимний сезон, цветок начал показывать свои первые листья сразу после зимнего солнцестояния в 2023 году и первые растения зацвели в конце декабря 2023 года.

Аномальное цветение посреди зимы в Украине

Раньше Погода УНИАН рассказывал о цветение сакуры в Днепре. Эти прекрасные деревья без листьев, но с розовыми цветами увидели на набережной города. Ученые говорят, что цветение могло вызвать теплая и влажная погода, из-за которой завезенные из-за границы деревья перепутали сезоны.

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