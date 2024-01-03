Деревья с розовыми цветами увидели на небережной.

Неожиданное цветение увидели в Днепре. Там в начале января начала цвести сакура. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, деревья на набережной города стоят без листьев, но с розовыми цветами.

Ученые говорят, что такое зимнее цветение опасно для растений. Его могла вызвать теплая и влажная погода, из-за которой завезенные из-за границы деревья перепутали сезоны. Как сообщается, сейчас в Днепре температура днем достигает 10 градусов тепла, а вот на следующей неделе синоптики обещают уже -20 ночью.

Погода в Днепре-прогноз на 3 января

Сегодня в Днепре ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии. По данным синоптиков, днем пройдет небольшой мокрый снег с дождем, местами будет слабый гололед, а на дорогах - гололедица. Ветер ожидается юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области от 1 мороза до 4 тепла, а в Днепре столбики термометров покажут около "нуля".

По данным Украинского гидрометцентра, с 6-8 января в Украине ожидается похолодание. Ночью температура будет опускаться до -10...-15 градусов, а на северо-востоке - местами и до 18-20 градусов мороза. Ожидается, что 9-10 января погода осложнится осадками и гололедом.

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